Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 179
Folge 179: Der Tod des Ingo Lenßen

22 Min.Ab 12

Christian Storm schleust sich in eine dubiose Killeragentur ein, um das Leben eines Mandanten zu retten. Die Berufsmörder setzen den Ermittler extrem unter Druck. Er soll einen Auftragsmord begehen. Lenßen und Partner stellen den Verbrechern eine Falle. Plötzlich eskaliert die Situation: Christian Storm wird selbst zum Mörder.

