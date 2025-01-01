Lenßen & Partner
Folge 18: Hetzjagd auf die Vorstadthure
22 Min.Ab 12
Auf das Wohnmobil der Prostituierten Olga Sirak wird ein Brandanschlag verübt. Will Mario Sammert, der ehemalige Zuhälter der Mandantin, die Ungarin ermorden? Die Recherchen im Rotlichtmilieu ergeben, dass der Bordellbesitzer für die Tatzeit kein Alibi hat. Doch die Mandantin hat auch andere Feinde ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1