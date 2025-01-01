Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Hetzjagd auf die Vorstadthure

SAT.1Staffel 5Folge 18
Hetzjagd auf die Vorstadthure

Lenßen & Partner

Folge 18: Hetzjagd auf die Vorstadthure

22 Min.Ab 12

Auf das Wohnmobil der Prostituierten Olga Sirak wird ein Brandanschlag verübt. Will Mario Sammert, der ehemalige Zuhälter der Mandantin, die Ungarin ermorden? Die Recherchen im Rotlichtmilieu ergeben, dass der Bordellbesitzer für die Tatzeit kein Alibi hat. Doch die Mandantin hat auch andere Feinde ...

