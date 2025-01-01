Lenßen & Partner
Folge 19: Der entführte Säugling
22 Min.Ab 12
Die kleine Leonie Ritter verschwindet aus der Kinderbetreuung eines Fitnessstudios: Eine Frau gab sich als Mutter des Kindes aus und nahm das Baby mit. Sylvia Ritter, die richtige Mutter, ist am Boden zerstört - ebenso wie die Mitarbeiterin des Studios, die Leonie aushändigte. Sandra Nitka nimmt sich zusammen mit Ingo Lenßen und seinem Team des Falles an. Das Phantombild der Täterin liefert einen ersten Hinweis ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1