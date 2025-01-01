Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der geheimnisvolle Grabstein

SAT.1Staffel 5Folge 22
Der geheimnisvolle Grabstein

Folge 22: Der geheimnisvolle Grabstein

22 Min.Ab 12

Ute Altmann bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe, sie hat das Gefühl, dass ihr Mann Jan sie umbringen will. Um die Mandantin zu schützen, schleust sich Katja Hansen in die Familie ein, doch auch die Ermittlerin kann einen weiteren Mordanschlag nicht verhindern. Alles spricht gegen den Ehemann ...

