SAT.1Staffel 5Folge 29
Folge 29: Zum Pornodreh gezwungen

22 Min.Ab 12

Die schwangere Kathrin Schönweg glaubt, dass ihr Freund Patrik Gollner heimlich wieder Pornofilme dreht. Die Spur führt in einen ominösen Nachtclub. Während der Observation wird Patrik Gollner Opfer eines brutalen Überfalls. Mit schweren Kopfverletzungen kämpft der junge Mann ums Überleben. Ein alter Pornofilm bringt den entscheidenden Hinweis, der die Ermittler ins Drogenmilieu führt ...

