Der Feind des Gerichtsvollziehers

SAT.1Staffel 5Folge 35vom 26.09.2021
Folge 35: Der Feind des Gerichtsvollziehers

22 Min.Folge vom 26.09.2021Ab 12

Peter Wimmer ist Gerichtsvollzieher und permanenten Anfeindungen ausgesetzt. Als er plötzlich Morddrohungen erhält, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe. Katja Hansen und Mark Blomberg begleiten den Mann sofort zu dem Verdächtigen Schuldner Hardy Rosner, der sich äußerst gewaltbereit zeigt ...

