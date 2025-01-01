Lenßen & Partner
Folge 40: Vom Nachbarn missbraucht
22 Min.Ab 12
Sonja Bruhns wird direkt vor ihrem Wohnblock nachts ins Gebüsch gezerrt und brutal missbraucht. Die junge Frau glaubt, den Täter erkannt zu haben - Rolf Dittmann, den Mann ihrer besten Freundin Madeleine. Doch eine gefundene Herrenarmbanduhr am Tatort gibt den Ermittlern Rätsel auf: Die Spur führt in den Freundeskreis des Tatverdächtigen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1