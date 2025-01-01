Lenßen & Partner
Folge 43: Tod auf Kredit
22 Min.Ab 12
Der arbeitslose Dirk Bertel überhäuft seine Frau Lena und seine Tochter Sophia mit wertvollen Geschenken. Seine Frau macht sich große Sorgen, dass er auf die schiefe Bahn geraten ist. Lenßen & Partner ermitteln im direkten Umfeld des Familienvaters. Dort gerät ein dubioser Krediteintreiber, Hagen Moser, ins Visier der Ermittler ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1