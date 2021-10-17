Lenßen & Partner
Folge 56: Bärenjagd im Internat
23 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12
Der bestialische Mord an einer 16-jährigen Internatsschülerin zwingt den Vertrauenslehrer Andreas Grundmann, Hilfe bei Lenßen & Partner zu suchen. Per E-Mail und mit Plakaten wird ein regelrechtes Massaker unter den Jugendlichen angekündigt. Katja Hansen und Mark Blomberg schleusen sich als Aushilfslehrer ein ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1