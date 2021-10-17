Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bärenjagd im Internat

SAT.1Staffel 5Folge 56vom 17.10.2021
23 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12

Der bestialische Mord an einer 16-jährigen Internatsschülerin zwingt den Vertrauenslehrer Andreas Grundmann, Hilfe bei Lenßen & Partner zu suchen. Per E-Mail und mit Plakaten wird ein regelrechtes Massaker unter den Jugendlichen angekündigt. Katja Hansen und Mark Blomberg schleusen sich als Aushilfslehrer ein ...

