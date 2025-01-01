Lenßen & Partner
Folge 9: Die Frucht des Bösen
22 Min.Ab 12
Hannah Reisert macht sich Sorgen um ihre Mutter Elke, weil sie sich in letzter Zeit extrem merkwürdig verhält. Auch ihr Lebensgefährte kann sich nicht erklären, warum sich seine Partnerin so verändert hat. Recherchen ergeben, dass die Mutter Benny Meier, den Freund ihrer Tochter, hasst und ihn ins Gefängnis bringen will ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1