Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mörderisches Herzrasen

SAT.1Staffel 5Folge 102
Mörderisches Herzrasen

Mörderisches HerzrasenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 102: Mörderisches Herzrasen

22 Min.Ab 12

Während eines privaten Reitausflugs von Lenßen und Partner, bricht die herzkranke Isolde Gärtner (39) zusammen. Sie behauptet ihren toten Mann Johannes Gärtner (40), blutüberströmt im Wohnzimmer gesehen zu haben. Lenßen & Partner glauben an eine makabere Inszenierung. Die Spur führt zu der Geliebten des Ehemanns. Katja Hansen und Sebastian Thiele kommen hinter ein teuflisches Komplott ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen