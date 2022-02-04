Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Ehehölle

SAT.1Staffel 5Folge 116vom 04.02.2022
Folge 116: Ehehölle

22 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12

Bei einem Besuch in einem Café finden Sandra Nitka und ihr Kollege Christian Storm die ohnmächtige Bedienung Doris Wenke. Sie gibt an, von einem brutalen Mann niedergeschlagen worden zu sein, der mit den kompletten Tageseinnahmen fliehen konnte. Von dem Täter fehlt jede Spur. Kurze Zeit später bekommen die Ermittler in der Kanzlei Besuch von der Besitzerin des Cafés Cornelia Hofer ...

SAT.1
