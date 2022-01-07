Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Anschlag auf eine Schwangere

SAT.1Staffel 5Folge 127vom 07.01.2022
Anschlag auf eine Schwangere

Lenßen & Partner

Folge 127: Anschlag auf eine Schwangere

22 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12

Ein 16-jähriges, schwangeres Mädchen wird Opfer eines Anschlags. Die Spur führt zu ihrem Chef, der sie geschwängert hat. Die Ermittler beobachten einen Streit zwischen ihm und seiner Frau, die anscheinend von der Affäre weiß. Der verdächtige Chef unternimmt offenbar alles, damit das junge Mädchen sein Kind verliert. Können Lenßen & Partner die gewaltsame Abtreibung verhindern?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

