SAT.1 Staffel 5 Folge 131 vom 09.01.2022
Folge 131: Der Geisterwald

22 Min. Folge vom 09.01.2022 Ab 12

Katja Hansen und Sebastian Thiele folgen einer besonderen Einladung: Die Praktikantin Sabina Lürsen will sich mit einem nächtlichen Ausflug in den Wald für ihr Praktikum bei Lenßen & Partner bedanken. Doch dann passiert das Unfassbare: Die 18-Jährige verschwindet spurlos in der Dunkelheit. Mit einem Großeinsatz der Polizei will man das vermisste Mädchen finden ...

