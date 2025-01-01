Lenßen & Partner
Folge 133: Der Männermörder
21 Min.Ab 12
Katja Hansen liest ihren Kollegen auf der Straße auf. Sebastian Thiele benimmt sich äußerst merkwürdig. Der Spaß endet für ihn in der Ausnüchterungszelle. Am nächsten Morgen kann er sich an nichts mehr erinnern. Er vermutet, dass seine Verabredung vom Vorabend ihm Drogen untergeschoben hat ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1