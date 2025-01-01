Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Countdown in den Tod

SAT.1Staffel 5Folge 137
Countdown in den Tod

Folge 137: Countdown in den Tod

22 Min.Ab 12

Ein Minderjähriger wird wegen Drogenbesitzes angeklagt. Er beteuert seine Unschuld. Jemand muss ihm die Drogen untergeschoben haben. Lenßen & Partner verdächtigen den Nachbarn des Jungen. Dieser will mit allen Mitteln die Beziehung seiner Tochter zu dem verhassten Teenager zerstören. Die Situation eskaliert. Können die Ermittler eine Tragödie verhindern?

