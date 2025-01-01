Lenßen & Partner
Folge 144: Gammelfleisch am Imbissstand
22 Min.Ab 12
Der Sohn eines Dönerlokalbesitzers wird kurz vor seiner Hochzeit entführt. Der Mandant verdächtigt den Vater der Braut. Der Imbissbudenbetreiber und größte Konkurrent, boykotiert die Familie schon lange. Doch als Lenßen & Partner dem Täter auf die Spur kommen, erleben sie eine böse Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1