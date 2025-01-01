Lenßen & Partner
Folge 147: Das unmoralische Angebot
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann in die falschen Kreise geraten ist. Er hat ihre ganzen Ersparnisse vom Konto abgehoben. Sandra Nitka und Christian Storm finden heraus, dass er beim Pokerspiel sein Hab und Gut verloren hat. Der Versuch, seinem Gläubiger eine Falle zu stellen, misslingt. Stattdessen macht der ihm ein unmoralisches Angebot ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
