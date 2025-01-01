Lenßen & Partner
Folge 153: Tödliches Krankenhaus
22 Min.Ab 12
Ein Mann stirbt unter mysteriösen Umständen im Krankenhaus. Die Leiche wird angeblich sofort verbrannt und eingeäschert, doch in der Urne befindet sich nur Kaminasche. Die Ermittlerin schmuggelt sich bei dem verdächtigen Bestatter ein und macht einen grausamen Fund: In einer Kiste liegen die Überreste des Toten. Wurde der Mann Opfer von skrupellosen Organhändlern?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
