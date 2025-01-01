Lenßen & Partner
Folge 156: Du sollst nicht töten
22 Min.Ab 12
Ein Pfarrer wird von einem Unbekannten angeschossen. Auf der Suche nach dem Täter machen die Ermittler eine interessante Entdeckung: Der Pfarrer hat ein dunkles Geheimnis. Ein junger Mann beschuldigt ihn des Mordes an seiner Schwester. Ist der Pfarrer ein Killer?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1