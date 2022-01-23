Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 158vom 23.01.2022
22 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird bei der Aufklärung eines Verbrechens brutal niedergeschlagen. Er überlebt und kommt im Versteck der Täter wieder zu Bewusstsein. Aber es gibt ein Problem: Der Rechtsanwalt weiß nicht mehr, wer er ist! Die Entführer nutzen seinen Gedächtnisverlust für ihre Pläne schamlos aus. Wird Ingo Lenßen zum Spielball der skrupellosen Verbrecher?

