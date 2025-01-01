Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Betrug aus Liebe

Staffel 5Folge 161
Betrug aus Liebe

Folge 161: Betrug aus Liebe

23 Min.Ab 12

Die Mandantin zweifelt an der Treue ihres Mannes. Die Ermittler beginnen mit der Observation des vermeintlichen Ehebrechers und finden heraus, dass er einer professionellen Heiratsschwindlerin in die Falle geht. Nachdem der Mann der Mandantin sein Vermögen auf ihr Konto überwiesen hat, will sich die attraktive Dame nach Paraguay absetzen. Können Lenßen und Partner das Unheil noch abwenden?

SAT.1
