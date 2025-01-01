Lenßen & Partner
Folge 161: Betrug aus Liebe
23 Min.Ab 12
Die Mandantin zweifelt an der Treue ihres Mannes. Die Ermittler beginnen mit der Observation des vermeintlichen Ehebrechers und finden heraus, dass er einer professionellen Heiratsschwindlerin in die Falle geht. Nachdem der Mann der Mandantin sein Vermögen auf ihr Konto überwiesen hat, will sich die attraktive Dame nach Paraguay absetzen. Können Lenßen und Partner das Unheil noch abwenden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1