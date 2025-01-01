Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 162
Folge 162: Schwangere Tochter verzweifelt gesucht

22 Min.Ab 12

Die Nichte einer Mandantin ist verschwunden. Lenßen & Partner befragen deren Freund, doch der Schwarzafrikaner will den Ermittlern nicht helfen. Zwei Unbekannte bedrohen ihn. Offenbar haben die Männer auch etwas mit dem Verschwinden der Nichte zu tun. Können Lenßen & Partner das Leben des Mädchens retten?

