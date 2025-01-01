Schwangere Tochter verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 162: Schwangere Tochter verzweifelt gesucht
22 Min.Ab 12
Die Nichte einer Mandantin ist verschwunden. Lenßen & Partner befragen deren Freund, doch der Schwarzafrikaner will den Ermittlern nicht helfen. Zwei Unbekannte bedrohen ihn. Offenbar haben die Männer auch etwas mit dem Verschwinden der Nichte zu tun. Können Lenßen & Partner das Leben des Mädchens retten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1