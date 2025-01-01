Lenßen & Partner
Folge 172: Sexskandal im Wahllokal
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner werden unfreiwillig in eine Intrige gegen den amtierenden Bürgermeister verwickelt. Offensichtlich will jemand seine bevorstehende Wiederwahl verhindern. Auf der Suche nach dem Drahtzieher gerät der Anwalt in eine folgenschwere Falle: Ingo Lenßen und seine Ermittlerin stehen unter Mordverdacht!
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1