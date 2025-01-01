Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexskandal im Wahllokal

SAT.1Staffel 5Folge 172
Folge 172: Sexskandal im Wahllokal

22 Min.Ab 12

Lenßen und Partner werden unfreiwillig in eine Intrige gegen den amtierenden Bürgermeister verwickelt. Offensichtlich will jemand seine bevorstehende Wiederwahl verhindern. Auf der Suche nach dem Drahtzieher gerät der Anwalt in eine folgenschwere Falle: Ingo Lenßen und seine Ermittlerin stehen unter Mordverdacht!

