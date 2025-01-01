Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 180
22 Min.Ab 12

Ein Mandant ist zeugungsunfähig. Er befürchtet, dass seine Frau ihn deshalb betrügt. Doch die Ehefrau hat neben ihrer Affäre noch weitere Geheimnisse. Mit Hilfe einer dubiosen Hellseherin will sie ihren Mann vergiften. Können die Ermittler den teuflischen Plan der Ehefrau verhindern?

