Lenßen & Partner

Blutige Fahrerflucht

SAT.1Staffel 5Folge 184
Folge 184: Blutige Fahrerflucht

22 Min.Ab 12

Lenßen und Partner ermitteln gegen einen Automechaniker, der unter Mordverdacht steht. Bei einer heimlichen Durchsuchung finden sie in seiner Werkstatt eine Leiche. Der Mechaniker will seine Tat vertuschen und verübt einen Mordanschlag. Opfer ist sein Ankläger Ingo Lenßen.

SAT.1
