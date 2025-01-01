Lenßen & Partner
Folge 184: Blutige Fahrerflucht
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner ermitteln gegen einen Automechaniker, der unter Mordverdacht steht. Bei einer heimlichen Durchsuchung finden sie in seiner Werkstatt eine Leiche. Der Mechaniker will seine Tat vertuschen und verübt einen Mordanschlag. Opfer ist sein Ankläger Ingo Lenßen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1