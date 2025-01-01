Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 185
23 Min.Ab 12

Ein Politiker-Ehepaar wird mit einem privaten Sexvideo erpresst. Bei der Geldübergabe kommt es zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall und der Täter kann mit dem Geld entkommen. Während der Ermittlungen geraten die Detektive selbst in eine Sexfalle. Können sie sich aus der schwierigen Situation befreien?

SAT.1
