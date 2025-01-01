Lenßen & Partner
Folge 185: Ermittler in der Sexfalle
23 Min.Ab 12
Ein Politiker-Ehepaar wird mit einem privaten Sexvideo erpresst. Bei der Geldübergabe kommt es zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall und der Täter kann mit dem Geld entkommen. Während der Ermittlungen geraten die Detektive selbst in eine Sexfalle. Können sie sich aus der schwierigen Situation befreien?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1