Lenßen & Partner
Folge 22: Der geheimnisvolle Grabstein
22 Min.Ab 12
Ute Altmann bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe, sie hat das Gefühl, dass ihr Mann Jan sie umbringen will. Um die Mandantin zu schützen, schleust sich Katja Hansen in die Familie ein, doch auch die Ermittlerin kann einen weiteren Mordanschlag nicht verhindern. Alles spricht gegen den Ehemann ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1