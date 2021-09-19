Die skrupellose SexpraktikantinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 27: Die skrupellose Sexpraktikantin
22 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 12
Maria Sost ist verzweifelt, ihr Mann Daniel Sost wird mitten in der Nacht verhaftet. Der Inhaber einer Casting-Agentur soll die Darstellerin Theresa Saller sexuell genötigt haben. Es existiert sogar ein Mitschnitt von der Tat, allerdings ist darauf nicht zu erkennen, ob es sich bei dem Akteur tatsächlich um den Mann der Mandantin handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1