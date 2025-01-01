Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Skandal am Fußballstadion

SAT.1Staffel 5Folge 31
Skandal am Fußballstadion

Skandal am FußballstadionJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 31: Skandal am Fußballstadion

22 Min.Ab 12

Katja Hansen und Mark Blomberg werden Zeugen eines brutalen und hinterhältigen Anschlags auf die Familie Weisert. Die alleinerziehende Mutter Melanie Weisert glaubt, dass hinter der Bedrohung ihr kürzlich entlassenes Kindermädchen Andrea Bader steckt. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung mit dem Schwager der Familie, Patrick Weisert ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen