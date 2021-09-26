Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gefangen im Kühlhaus

SAT.1Staffel 5Folge 36vom 26.09.2021
Gefangen im Kühlhaus

Folge 36: Gefangen im Kühlhaus

22 Min.Folge vom 26.09.2021Ab 12

Annette Bösner, die Freundin von Roman Schopf, wurde umgebracht. Doch der Mandant ist davon überzeugt, dass der Anschlag ihm galt. Die Spur führt zu einem ehemaligen Arbeitskollegen, der Rache geschworen hat. Er macht Roman Schopf für seinen Ruin verantwortlich. Kurz darauf verschwindet der Mandant und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

