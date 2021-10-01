Das Grab im GewächshausJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 37: Das Grab im Gewächshaus
22 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12
Die Hausfrau Alexandra Heise macht sich große Sorgen um ihre Nachbarin und Freundin Margarethe Klimm: Die arbeitslose Telefonistin ist seit Tagen spurlos verschwunden. Ist ihr etwas zugestoßen? Zuerst gerät der aggressive Herr Klimm ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Mit zweifelhaften Aussagen um den Verbleib seiner Frau bestätigt der erwerbslose Mechaniker die Befürchtung der Mandantin.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1