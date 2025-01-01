Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Todes-SMS

SAT.1Staffel 5Folge 39
Die Todes-SMS

Lenßen & Partner

Folge 39: Die Todes-SMS

22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner lesen die verstörte Sylvia Kessler auf der Straße auf. Ihr türkischer Freund Ergül Durgut drängt sie, ihn zu heiraten. Als sie sich weigerte, hat er zugeschlagen. Katja Hansen und Mark Blomberg versprechen sich einzuschalten, doch der junge Türke ist plötzlich verschwunden - selbst sein Bruder Hassan hat keine Ahnung wo er ist. Als einzige Spur bleibt das Handy des Vermissten ...

