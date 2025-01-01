Lenßen & Partner
Folge 42: Der vergiftete Callboy
22 Min.Ab 12
Marisa Strobel bittet Ingo Lenßen verzweifelt um Hilfe. Sie glaubt, dass ihr Freund René Dunkler fremdgeht. Und tatsächlich, Lenßen & Partner beobachten ihn heftig flirtend mit einer anderen Frau. Die Mandantin ist außer sich, doch dann bricht René plötzlich bewusstlos zusammen - er wurde mit Arsen vergiftet ...
