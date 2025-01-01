Lenßen & Partner
Folge 46: Von Eifersucht zerfressen
22 Min.Ab 12
Corinna Schützer besitzt geheime Unterlagen, die ihren Chef schwer belasten. Kurz nach dem Besuch in der Kanzlei wird die Mandantin entführt. Von ihrer Schwester Sonja Schützer erfahren Lenßen & Partner, dass die Mandantin in einer Zoohandlung arbeitet. Ihr Chef Peter Lorzing gerät ins Visier der Ermittler ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
