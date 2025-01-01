Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 49
Folge 49: Sündige Studentinnen

22 Min.Ab 12

Susanna Meiler macht sich Sorgen um ihre Tochter Letitia, die vor kurzem bei ihr ausgezogen ist und seitdem auffällig viel Geld für Luxusartikel ausgibt. Sie war sogar auf Shopping-Tour in New York. Woher hat die die junge Jurastudentin so viel Geld? Die Ermittler Katja Hansen und Mark Blomberg beobachten, dass sich Letitia mit ihrer Freundin Anne Benedikt in einer In-Bar auf Männerfang begibt.

SAT.1
