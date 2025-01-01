Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Hure auf der Flucht

SAT.1Staffel 5Folge 53
Hure auf der Flucht

Hure auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 53: Hure auf der Flucht

22 Min.Ab 12

Timo Nerius macht sich große Sorgen: Er fühlt sich verfolgt und bedroht und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Die Detektive geben dem Mandanten und seiner Frau Patrizia Nerius Personenschutz. Plötzlich wird auf sie geschossen und die Ehefrau wird entführt. Der einzige Anhaltspunkt ist ein silberner Geländewagen. Eine Spur führt ins Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen