Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der perverse Bademeister

SAT.1Staffel 5Folge 54
Der perverse Bademeister

Der perverse BademeisterJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 54: Der perverse Bademeister

22 Min.Ab 12

Der zeugungsunfähige Hanno Merkel ist schockiert: seine Freundin, die Leistungsschwimmerin Manuela Seebald, war von einem anderen Mann schwanger. In der Wohnung seiner Freundin fand der Mandant eine Arztrechnung über eine Abtreibung. Lenßen & Partner recherchieren im direkten Umfeld der Schwimmerin und beobachten, als Journalisten getarnt, die Trainingsstunden der Mädchenmannschaft ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen