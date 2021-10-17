Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Rosen vom toten Freund

SAT.1Staffel 5Folge 57vom 17.10.2021
Rosen vom toten Freund

Lenßen & Partner

Folge 57: Rosen vom toten Freund

22 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm lesen auf der Straße eine verstörte Frau auf. An ihrem Auto hat sie einen Brief ihres verstorbenen Freundes gefunden. Die Nachrichten aus dem Jenseits nehmen kein Ende. Ständig findet die Mandantin Briefe und weiße Rosen in ihrer Wohnung. Lauter Hinweise darauf, dass ihr Freund noch am Leben ist ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

