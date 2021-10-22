Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geiselnahme in der Kanzlei

SAT.1Staffel 5Folge 60vom 22.10.2021
Geiselnahme in der Kanzlei

Geiselnahme in der KanzleiJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 60: Geiselnahme in der Kanzlei

22 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12

Eine Rettungsaktion am Punkertreff entwickelt sich zum Albtraum: Christian Storm und Annika Zeiler können im letzten Moment vor einem bewaffneten Mann flüchten. Doch der Unbekannte nimmt die Spur des Ermittlers auf und entführt Sandra Nitka. Er verlangt die Auslieferung des Punkmädchens. Lenßen & Partner geraten zwischen die Fronten und werden ungewollt in einen perfiden Mordfall verwickelt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen