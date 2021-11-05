Lenßen & Partner
Folge 68: Mordanschlag im Zoo
22 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12
Anja Zucker befürchtet, dass ihr Mann Niklas Zucker sie betrügt. Er hat hohe Geldbeträge vom gemeinsamen Konto abgehoben. Will der Tierpfleger mit dem Geld eine andere Frau beeindrucken? Die Ermittler werden als Hilfskräfte im Affenhaus eingeschleust, dem Arbeitsplatz von Niklas Zucker ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1