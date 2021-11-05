Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 68vom 05.11.2021
22 Min.Folge vom 05.11.2021Ab 12

Anja Zucker befürchtet, dass ihr Mann Niklas Zucker sie betrügt. Er hat hohe Geldbeträge vom gemeinsamen Konto abgehoben. Will der Tierpfleger mit dem Geld eine andere Frau beeindrucken? Die Ermittler werden als Hilfskräfte im Affenhaus eingeschleust, dem Arbeitsplatz von Niklas Zucker ...

SAT.1
