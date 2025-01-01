Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 72
22 Min.Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm werden im Hotel Zeugen eines Raubüberfalls. Doch das Opfer verweigert jede Hilfe. Erst Wochen später wendet sich Frederik Schilling an Ingo Lenßen. Nach wie vor lehnt er ein Einschalten der Polizei ab - und das obwohl er inzwischen skrupellos erpresst wird. Das Problem: Schilling wurde von dem Täter beim spontanen Schäferstündchen überrascht ...

SAT.1
