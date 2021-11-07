Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 73vom 07.11.2021
22 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 12

Der Fernfahrer Bernhard Herzog glaubt, dass seine Frau Ekatharina ihn betrügt. Katja Hansen und Mark Blomberg sollen die junge Russin observieren, doch es kommt zu einem dramatischen Zwischenfall. Der Mandant wurde in seiner Wohnung niedergeschlagen und Ekatharina Herzog ist verschwunden. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu ...

