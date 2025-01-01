Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Horrornacht im Hotel

SAT.1Staffel 5Folge 83
Horrornacht im Hotel

Horrornacht im HotelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 83: Horrornacht im Hotel

22 Min.Ab 12

Nina Dammer wurde während eines Hotelaufenthalts vergewaltigt. Die Mandantin konnte ihren Peiniger nicht erkennen. Der Verdacht fällt auf Marko Budak. Er wurde als Letzter mit der Mandantin gesehen. Doch dann führt die Spur die Detektive an den Tatort zurück. Im Hotel treibt ein unbekannter Mann sein Unwesen. Er ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen