Lenßen & Partner
Folge 83: Horrornacht im Hotel
22 Min.Ab 12
Nina Dammer wurde während eines Hotelaufenthalts vergewaltigt. Die Mandantin konnte ihren Peiniger nicht erkennen. Der Verdacht fällt auf Marko Budak. Er wurde als Letzter mit der Mandantin gesehen. Doch dann führt die Spur die Detektive an den Tatort zurück. Im Hotel treibt ein unbekannter Mann sein Unwesen. Er ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1