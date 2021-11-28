Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 95vom 28.11.2021
22 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12

Gitta Landmann macht sich Sorgen um ihren Sohn Mirko und dessen verschwundenen Freund Felix Hütten, der während des Urlaubs seiner Eltern bei ihr wohnt. Vor drei Tagen muss etwas Schreckliches passiert sein, über dass Mirko nicht sprechen will. Der Sohn der Mandantin gesteht, zusammen mit seinem Freund in einen Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Seitdem ist Felix spurlos verschwunden.

SAT.1
