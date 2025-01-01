Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Frauenschlitzer

SAT.1Staffel 5Folge 98
Der Frauenschlitzer

Der FrauenschlitzerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 98: Der Frauenschlitzer

22 Min.Ab 12

Die ehemalige Nachbarin von Ingo Lenßen, Mariska Blum, ist in die Fänge eines brutalen Serienkillers geraten. Ihr wurden beide Mundwinkel aufgeschnitten. Offenbar handelt es sich bei dem Täter um einen Psychopathen, der es genießt, Frauen zu entstellen. Die Detektive stehen vor einem großen Rätsel. Plötzlich schlägt der Schlitzer erneut zu ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen