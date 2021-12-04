Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ermittlerin in Haft

SAT.1Staffel 5Folge 99vom 04.12.2021
Ermittlerin in Haft

Ermittlerin in HaftJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 99: Ermittlerin in Haft

22 Min.Folge vom 04.12.2021Ab 12

Die Stripperin Janine Wimmer hat Angst vor ihrem prügelnden Ehemann. Katja Hansen und Sebastian Thiele geben ihr im Rotlichtmilieu Personenschutz. Doch als sich die Ermittler vor dem Hotel der Mandantin trennen müssen, werden Katja Hansen und Janine Wimmer vom Ehemann überfallen. Die Ermittlerin verliert das Bewusstsein. Als sie erwacht, liegt die Leiche von Alex Wimmer neben ihr.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen