Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 28.02.2022: Janet, Petra, Olaf
43 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 6
Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Janet (33), Petra (43) und Olaf (51) gegeneinander an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen