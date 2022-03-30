Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 30.03.2022
43 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 6

Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Katja (48), Semere (31) und Thekla (38) gegeneinander an.

