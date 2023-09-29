Let the music play - Das Hit Quiz
Folge vom 29.09.2023: Gloria, Nils, Jan
43 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6
In "Let the music play - Das Hit Quiz", präsentiert von Amiaz Habtu, müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Let's get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Gloria (27), Nils (35) und Jan (42) gegeneinander an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen